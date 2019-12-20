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Karabük'te zincirleme kaza

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu.

20.12.2019 21:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:04 Karabük'te zincirleme kaza
'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. M.E(77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolü sağlayamaması sonucu önünde bulunan F.K(33) yönetimindeki 77 DE 144 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan olmadı.

Kaza ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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