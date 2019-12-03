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Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çaycuma Kapalı Spor Salonu'nda Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı gösteri maçı yaptı.

03.12.2019 18:09 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:14Karabük Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı gösteri maçı yaptı
Zonguldak'ın ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Çaycuma Kapalı Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Takımı gösteri maçı yaptı.

Kıyasıya mücadele ederek yarışan takım, izleyiciler tarafından maç sonrası ayakta alkışlandı. Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşkun takım başkanı Erdoğan Gökçe'e plaket vererek çiçek takdim etti.

Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Erdoğan Gökçe, maç sonrası yaptığı açıklamada, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü diye bir farkındalık için Çaycuma'ya davet edildik. Burada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Engellerin aşılması yolunda gösterdiği çabalardan ötürü Çaycuma Kaymakamlığına ve belediyesini kutluyorum" dedi.

Kulübünün kuruluşunu anlatan Gökçe, " 1998 yılında bu takımın kurucu başkanı bendim. 3 buçuk yıl süreli çalışmadan sonra takımımızı Süper Lige taşıdık. Daha sonra kurumsal bir yapıda mücadele etmesi için Kardemir Karabük Spor'a devrettik. Burada 15 sene aralıksız liglerde mücadele ettikten sonra geçtiğimiz yıl şanssız bir şekilde takımın faaliyetini sonlandırdılar. Arkadaşlarımız sporsuz ve salonsuz kalmışlardı. Sonra tekrar talep ettiler. Yeni bir kurum, spor kulübü kurduk. 6 aylık bir geçmişimiz var. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 3.ligden başlayarak spor yaşantımızı sürdürmek niyetindeyiz " diye konuştu.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuncay Ünlütürk, Engelliler Gününde farkındalık oluşturmak amacıyla takımı ilçeye davet ettiklerini belirterek, insanların empati yaparak onları kendi yerlerine koymayı amaçladıklarını söyledi. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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