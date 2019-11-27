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Karabük'teki DEAŞ operasyonu

Karabük'te yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu zanlı serbest bırakılırken, sınır dışı edilecek.

27.11.2019 19:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:08Karabük'teki DEAŞ operasyonu
'te yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu zanlı serbest bırakılırken, sınır dışı edilecek.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu E.C.E.İ. (25) yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından sınır dışı edilecek. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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