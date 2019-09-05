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Karabük'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda adliyeye çıkarılan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

05.09.2019 22:07 Karabük'teki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan operasyonda adliyeye çıkarılan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen Ö.İ, V.E, İ.N.H, S.S ve A.E.B emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Ö.İ, tutuklanarak cezaevine konulurken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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