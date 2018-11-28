Karabük'teki Fetö/pdy Davasında Karar

Karabük
'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan sanık, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.K. ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Duruşmada son sözü sorulan sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
Karabük
28 Kasım 2018 Çarşamba 18:27