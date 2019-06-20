Karabük'teki FETÖ/PDY operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan veKarabük
'te yakalanan şüpheli, mahkemece serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "terör örgütü üyeliği" suçundan aranan ve Karabük'te saklandığı evde sahte kimlikle yakalanan ve dün adliyeye sevk edilen İ.Ö, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.
Şüpheli, çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ByLock kullanıcısı olduğu, terör örgütünün KHK ile kapatılan şirketlerinde sigorta kaydının veBank Asya
'da hesaplarının olduğu ileri sürülen şüphelinin, üzerinde yapılan aramalarda, kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ehliyetle iki cep telefonu ele geçirilmişti.