Haberler » Güncel » Haber

Karabük'teki fetö soruşturmasında 1 tutuklama

KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Z.Y. adlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

24.09.2019 17:40Karabük'teki fetö soruşturmasında 1 tutuklama
KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Z.Y. adlı kadın, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Z.Y.'nin Trabzon'da olduğu belirlendi. Karabük ve Trabzon emniyet müdürlüklerine bağlı istihbarat ve terörle mücadele şube ekiplerinin ortak operasyonunda Z.Y. adlı kadın, yakalandı. Gözaltına alınarak, Karabük'e getirilen Z.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



Trabzon, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:52 Nikaragua'dan ABD'ye "protestoları cesaretlendirme" suçlaması
19:52 "Mobil Trafik Eğitim Tırı" Bolu'dan yola çıkacak
19:51 Trump: iran böyle davrandıkça yaptırımlar gevşetilmez
19:50 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Aksu, Çubuk'ta
19:48 Trump'tan "Ukrayna'ya yardımları askıya aldım" açıklaması
19:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yüzyılın anlaşması" eleştirisi - NEW
19:47 - Pakistan'daki 5.8 Büyüklüğündeki Depremde 19 Kişi Öldü