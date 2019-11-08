Haberler » 3. Sayfa » Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama - Haber

Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

Karabük'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.11.2019 21:01 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:10 Karabük'teki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama
'te düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine 100. Yıl Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda, evde bulunan D.K. ve N.Y. ile yabancı uyruklu N.S. isimli kadın gözaltına alındı. İstanbul'dan ev ve temizlik işlerinde çalıştırmak vaadiyle Karabük'e getirdiği N.S'yi fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:03   Mardin'de yolcu otobüsünde kaçak tütün ürünü ele geçirildi
23:00   Mardin'de 18 kilogramlık EYP imha edildi
22:54   Başkent'te lüks otomobil alev alev yandı
22:50   PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı
22:53   Türkiye'nin ilk bitcoin dolandırıcısı 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' Aydın'a getirildi
22:51   Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33   Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48   Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21   Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
15:50   Alacak verecek meselesinde 1 kişiyi öldürdü, 25 yıl ceza aldı, "Adaletiniz bu mu?" diye bağırdı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
8.11.2019 23:16:59