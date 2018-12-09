Karabük'teki Kaçak İçki Operasyonu

09 Aralık 2018 Pazar 15:41



09 Aralık 2018 Pazar 15:41

Karabük'te, 2 bin 512 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan K.S. ve H.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine K.S'ye (41) ait kent merkezindeki bir depoya operasyon düzenlemiş, depo ve önünde park halinde bulunan tırda yapılan aramada, 1 litrelik 2 bin 512 şişe etil alkol ile viski üretiminde kullanılan 293 şişe meşe sıvısı ve rakı üretiminde kullanılan 411 anason kiti ele geçirilmişti.Operasyonda K.S. ve tır şoförü H.Ö. (40) gözaltına alınmıştı.