Karabük'teki Karbonmonoksit Zehirlenmesi Şüphesi

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde öğretmenevinde ders çalışan ve bir süre sonra fenalaşarak karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan öğrencilerden 2'sinin daha hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda bir süre ders çalıştıktan sonra rahatsızlanan öğrencilerden Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 öğrenci daha taburcu edildi.
Kanlarındaki karbonmonoksit değerlerinin yüksek olması nedeniyle Ankara
'ya sevk edilen 11 öğrenciden 8'i, tedavilerinin tamamlanmasının ardından Karabük'e gelmiş, Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan bir öğrenci de dün taburcu edilmişti.
Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih
Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş
ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül
, olay yerine gelerek incelemelerde bulunmuş, Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenevinde KARGAZ ve AFAD
ekiplerinin ölçümler yaptığını, herhangi bir doğal gaz ya da karbonmonoksit tespit edilmediğini belirtmişti.
Safranbolu,Karabük
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:22