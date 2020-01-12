Haberler » Güncel » Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler - Haber

Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler

KARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı.

12.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:20Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler

KARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı. Kar küreme çalışmasının ardından kayak merkezine ulaşanlar karın keyfini çıkardı.

Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezinde hafta sonunu geçirmek isteyen çok sayıda kişi araçlarıyla yola çıktı. Lastiklerinde zincir bulunmayan çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir taktı. İl Özel İdare ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Halk, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.



Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:26  Spor sofiane feghouli: şampiyon olacağımıza inanıyorum - Haber
19:26  Sakarya'dan kısa kısa - Haber
19:20  Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş - Haber
19:20  Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
19:20  Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nin son maçı berabere bitti - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:27:55