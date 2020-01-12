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Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler

Karabük'teki kayak merkezine akın ettilerKARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı.

12.01.2020 19:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 19:34
'teki kayak merkezine akın ettiler
KARABÜK'te, geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezine gitmeye çalışan çok sayıda kişi, araçlarıyla yolda kaldı. Kar küreme çalışmasının ardından kayak merkezine ulaşanlar karın keyfini çıkardı.
Karabük Gençlik Hizmetleri ve İl Müdürlüğü'ne bağlı olarak geçen hafta hizmete giren Keltepe kayak merkezinde hafta sonunu geçirmek isteyen çok sayıda kişi araçlarıyla yola çıktı. Lastiklerinde zincir bulunmayan çok sayıda araç yolda kaldı. Sürücüler araçlarına zincir taktı. İl Özel İdare ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı. Halk, kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde karın tadını çıkardı.
Karabük'teki kayak merkezine akın ettiler

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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