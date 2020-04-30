Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi

Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdiKARABÜK'te, koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alınan sitede, karantina sonlandı.

30.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:20
Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi
KARABÜK'te, koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantinaya alınan sitede, karantina sonlandı. 14 günlük sürenin 3 gün daha uzatılmasıyla 17 gün evlerinde kaldıklarını belirten site sakinleri, karantina bittiği için mutlu olduklarını söyledi.
Karabük Beşbinevler Mahallesi 2'inci caddedeki 4 blok ve 66 daireden oluşan sitede pozitif vakaların görülmesinin ardından 12 Nisan günü karantina süreci başladı. 26 Nisan günü son bulması beklenen karantina süresi, alınan kararlar doğrultuşunda 3 gün daha uzatıldı. Yapılan son kontrollerin ardından Karabük Valiliği, tanı konulan vatandaşların iyileşmesi ve yeni vakanın çıkmaması üzerine karantina süresinin sona erdiğini duyurdu. Gece saatler 00.01'i gösterdiğinde ise evde sıkılan vatandaşlar kendilerini dışarı attı.
Karantinanın sona ermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Ömer Tunca, "Virüs illeti çıktı. Bazı arkadaşlarda pozitif çıkınca bütün siteyi karantinaya aldılar. 14 gün olduğunu söylediler, 14 gün sonra da 3 gün daha uzatıldığını söylediler. 17 gün boyunca evde kapalı kaldık, dışarı çıkamadık, 50 metrekare evin içinde dönüp durduk. Aynı şeyleri yapmak insana sıkıcı geliyor. İnsan bir süre sonra bunalıyor. Tamam aç kalmadık. Allah razı olsun devletimizden her şeyimizi karşıladı, bize yardımcı oldu, bizimle ilgilendiler. Polis arkadaşlar sabahlara kadar burada beklediler ama onlar ne kadar görevini yapsa da devlet yanımızda olmuş olsa da evde ister istemez insanın canı sıkılıyor. Bütün devlet büyüklerimizden sağlık bakanımızdan, tüm bakanlarımızdan, cumhurbaşkanımızdan hepsinden Allah razı olsun. İnşallah tez zamanda bu virüs illetinden kurtuluruz. dedi.
Evde hep aynı şeyleri yaptıkları için sıkıldıklarını karantina biter bitmez sokağa çıktıklarını belirten Ömer Tunca, 17 gün evde kapalı kaldığı için millet neredeyse saat 12'yi bekleyemedi, 2-3 dakika kala herkes kendini dışarıya atmaya başladı. Çünkü herkes evde bunaldı. Çıkıp toprağa basmak elektrik atmak istediler. Bunaldıkları için stres oldukları için rahatlamak istediler" diye konuştu. Karabük’teki sitede 17 günlük karantina sona erdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Karabük, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Konyaspor’un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
New York’ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Trabzon’da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Haberler
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
İstanbul’da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan’ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Malezya’da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Haberler
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Haberler››Güncel››Karabük'teki sitede 17 günlük karantina sona erdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:04: flaş//2 - Haber 19:04: Akhisar'da uyuşturucu üretilen eve baskın - Haber 19:04: Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam... - Haber 19:04: Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin... - Haber 19:04: Tofaş üretime ara verme süresini 11 Mayıs'a uzattı - Haber 19:02: Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi - Haber 18:12: Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı - Haber 17:48: Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti - Haber 16:08: Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı - Haberler 16:07: Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı - Spor