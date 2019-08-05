Karabük'teki trafik kazası

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde 12 gün önce 2 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ovacuma köyü yakınlarındaki trafik kazasında yaralanan Ali Çelebi
, Ankara'da tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çelebi'nin Bartın'da aynı kazada hayatını kaybeden eşi Fatma ve kızı Nihal Çelebi'nin yanında toprağa verileceği öğrenildi.
Salih Altınöz yönetimindeki 14 BL 540 plakalı otomobil, 24 Temmuz'da Ovacuma köyü yakınlarında karşı yönden gelen M.Ö. idaresindeki 78 SL 916 plakalı tomruk yüklü kamyonla çarpışmıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Fatma ve Nihal Çelebi olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Yaralanan sürücü Altınöz ve araçtaki Ali Çelebi, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.