Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Karabük
'ün Yenice
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emine (38) ve Mustafa (54) Benli çiftinin cenazeleri defnedildi.
Ören köyü camisine getirilen Benli çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak'tan Karabük istikametine seyreden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Benli (54) idaresindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile dün Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada yaralanan çift, kaldırıldıkları Yenice Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.