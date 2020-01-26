Haberler » Güncel » Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Haber

Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emine (38) ve Mustafa (54) Benli çiftinin cenazeleri defnedildi.

26.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:06Karabük'teki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi
'ün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Emine (38) ve Mustafa (54) Benli çiftinin cenazeleri defnedildi.
Ören köyü camisine getirilen Benli çiftinin cenazeleri, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Zonguldak'tan Karabük istikametine seyreden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Benli (54) idaresindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile dün Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpışmıştı. Kazada yaralanan çift, kaldırıldıkları Yenice Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26  Malatya Valiliği: Depremde 56 konut yıkıldı
16:25  Bakanlar valilikte depreme ilişkin basın açıklamasında bulundu- 1
16:23  Canlı yayında dayanıklığı test edilen enkazdan alınmış beton parçası, "ihmal" iddialarını güçlendirdi
16:22  Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Hızlı bir dönüşüm işlemine başlayacağız"
16:22  CHP Hakkari İl Başkanlığına Nazım Demir seçildi
26.01.2020 16:36:06