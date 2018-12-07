Karabük'teki Uyuşturucu Operasyonu

Karabük
'te polis ekiplerince yapılan operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheliden biri serbest bırakıldı, diğeri de adli kontrol şartıyla salıverildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışma sonucunda üzerlerinde ve adreslerinde bir miktar uyuşturucu bulunarak gözaltına alınan N.T. (55) ve M.A'nın (38) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan M.A, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen N.T. de çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanarak salıverildi.
Polis,Karabük
07 Aralık 2018 Cuma 16:44