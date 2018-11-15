Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, "Gezici Başkanlık Ofisi" uygulaması kapsamında Yeşil Mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Yeşil Mahalle Sosyal Yaşam Merkezi'nde oluşturulan başkanlık makamında kabul ettiği vatandaşların sorunlarını dinleyen Vergili, beraberindeki daire müdürlerine sorunların giderilmesi talimatını verdi.
Vergili, burada yaptığı konuşmada, vatandaşın ayağına giderek hizmet etmenin asli görevleri olduğunu kaydetti. Rektör Refik Polat
, inşaat alanlarında incelemelerde bulundu
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yapımı devam eden inşaatları tek tek gezerek incelemelerde bulundu.
İlk olarak Mühendislik Fakültesi Laboratuvar Binası inşaatını gezen Polat, inşaatın durumu hakkında bilgi aldı.
Polat, daha sonra yapımı devam eden spor kompleksi, öğrenci işleri merkezi ve öğrenci otoparkı gitti.
Rafet Vergili,Karabük
15 Kasım 2018 Perşembe 18:21