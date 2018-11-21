Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
Belediyesi evde bakım hizmeti uygulaması başlattı.
Karabük Belediyesi bünyesindeki uzmanlardan oluşturulan "Kişisel Evde Bakım Hizmetleri" ekibi, evden çıkamayacak durumda olan yaşlı, hasta ve engellilere yönelik ücretsiz kişisel evde bakım hizmeti vermeye başladı.
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Türkiye
'ye örnek uygulamalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle konuştu:
"Yaşlı, engelli, yatalak durumda olup kişisel bakımını yapamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dertlerine çare olmaya gayret ettiğimiz bu güzel insanların hayır dualarını almak bizlere güç veriyor. Belediyecilik sadece yol yapmak değildir, bu işin bir de sosyal ve toplumsal yönü vardır. Karabük'te yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımız her alanda sürecek."
2019 yılı bütçesi görüşmeleri
Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen
, 2019 yılı Plan Bütçe Komisyonu görüşmelerinin sona erdiğini belirtti.
İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'ndaki görüşmelerde konuşan Başkan Sözen, 20 gündür yoğun bir çalışma temposu geçirdiklerini, meclis üyelerinin tamamının çok büyük özveri ile çalıştığını söyledi.
Tüm müdürlüklerin bütçesinin ayrı ayrı, kalem kalem değerlendirildiğini anlatan Sözen, şunları ifade etti:
"Hangi kalemde tasarrufu nereden yaparız, elimizdeki mevcut imkanları daha iyi nasıl değerlendiririz, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın kısa sürede olsa herhangi bir mağduriyet yaşamaması için neler yapabiliriz noktasında uzun müzakereler yaşandı. Oluşturulan bütçe ile İller Bankası
ödenekleri, KÖYDES projeleri, yıl içerisinde gerçekleştirilen ek bütçelerin oluşturulmasıyla gerçekleştirilen yatırımların öncelik ve aciliyet sıralamasına göre planlanması, takibi ve uygulamasında İl Genel Meclis üyelerimizin her birinin üzerine büyük sorumluluklar düşmektedir."
BAKAB Olağan Meclis Toplantısı Batı Karadeniz
Kalkınma Birliği (BAKAB) Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
BAKAB Başkanı, Safranbolu
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih
Ürkmezer başkanlığında Safranbolu'da yapılan toplantıya Gerede
Belediye Başkanı Mustafa Allar
, Araç
Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu
, Eflani
Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, BAKAB meclis ve encümen üyeleri, belediyelerin kültür ve sosyal işler müdürleri ile BAKAB yetkilileri katıldı.
Toplantıda gündem maddeleri arasında yer alan 2019 yılı bütçesi görüşülerek onaylanırken bir diğer gündem maddesi olan yurt içi turizm fuarlarına katılım konusu da görüşüldü.
Toplantı sonrası tüm üyelere teşekkür eden Ürkmezer, toplantının verimli geçtiğini belirterek "Bölgemizin tanıtımı için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.
KBÜ'de tiyatro oyunu sahnelendi
Karabük Üniversitesinde (KBÜ), yönetmenliğini Volkan Dinç'in yapığı, Deniz Arcak, Seda Demir, Yavuz Topoyan
, Mehmet Er
ve Kadir Kandemir'in rol aldığı "Soğanlar Pembeleşinceye Kadar" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Gezici Başkanlık Ofisi Uygulaması
"Gezici Başkanlık Ofisi Uygulaması" kapsamında makamını bir günlüğüne Atatürk
Mahallesi'ne taşıyan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, burada hem günlük çalışmalarını yürüttü hem de mahallenin sıkıntılarını tespit etti.
Vergili, mahalle sakinleri ile bire bir görüşerek vatandaşların sıkıntılarını dinledi.
Vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade eden Vergili, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
115. park hizmete açıldı
Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 115. parkın açılışı, Karabük Mahallesi Pala Dede Caddesi'nde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.
Park açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman
, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
Rafet Vergili, yaptığı konuşmada, "Bu açtığımız 115'inci park. Karabük'te muazzam bir yeşil kuşak ortaya çıkarttık. İnşallah bu parklar 116, 117 diye devam edecek. Yıl sonuna kadar sizlere vermiş olduğum taahhütlerin hepsi yerine gelecek." ifadelerini kullandı.
Rafet Vergili,Karabük
21 Kasım 2018 Çarşamba 21:21