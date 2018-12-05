Karabük'ten Kısa Kısa

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:16



05 Aralık 2018 Çarşamba 15:16

Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında kar ve buzla mücadele koordinasyon toplantısı yapıldı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, toplantının amacının, kış mevsiminde, yerleşim birimlerinde genel hayatı etkileyebileceği ve kurumlar arası koordinasyonu gerektirebileceği değerlendirilen, muhtemel yoğun kar yağışı ve don kapsamlı meteorolojik uyarılarda, olası can ve mal kayıplarının önlenmesi, ya da en aza indirilebilmesi ve müdahale çalışmalarının hızlı ve etkin yapılabilmesi, vatandaşların güvenli, rahat ve huzurlu bir ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak, kar ve buzla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vermek, koordineli çalışmayı tesis etmek olduğu belirtildi.Gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydedilen toplantıda, sürücülerden yoğun kar yağışının ve buzlanmanın görüldüğü havalarda olumsuz durumların yaşanmaması için daha dikkatli ve tedbirli araç kullanmaları, araçlarında zincir, çekme halatı, takoz ve kar lastiği bulundurmaları, donanımlı bir şekilde trafiğe çıkmaları ve trafik kurallarına uymaları istendi.Toplantıya, Vali Yardımcısı İsmail Bayata, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karayolları 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.İl Özel İdaresine ziyaretKarabük Valisi Fuat Gürel, kurum ziyaretleri kapsamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun'u ziyaret etti.Ziyarette, Uzun tarafından İl Özel İdaresinin personel durumu, vizyonu, misyonu, KÖYDES çalışmaları, mali durumu, araç parkı, taşınmaz malları, yatırımlar, birim müdürlüklerinin faaliyetleri ve uygulanmakta olan projeler hakkında geniş kapsamlı ve detaylı bir brifing sunuldu.112 Acil Çağrı Merkezine ziyaretKarabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu ile birlikte Beşbin Evler Mahallesi'nde yapılarak geçici kabulü yapılan ve tefrişat çalışmalarının devam ettiği 112 Acil Çağrı Merkezi binasında incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden bilgiler aldı.112 Acil Çağrı Merkezinin hizmete açılmasıyla bütün acil çağrıların 112 numarasında birleştirilmesinin ardından vatandaşların emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, AFAD ve orman yangını için 112'yi çevirerek ulaşabilecekleri kaydedildi.