Karabük'ten Kısa Kısa

Karabük
Belediye Başkanı Rafet Vergili
, Soğuksu Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
Toplantıda konuşan Vergili, vatandaşların sorun ve taleplerini Karabük'ün her gün farklı bir mahallesine giderek yerinde dinlediklerini söyledi.
Uygulamanın vatandaşı memnun ettiğini ifade eden Vergili, sorunların ilk ağızdan dinlediğini ve çok yararlı olduğunu belirtti.
AK Parti İl Başkanı Altınöz'e ziyaret Türkiye Sakatlar Derneği
Karabük Şube Başkanı Muhittin Yılmaz
ve üyeleri, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret etti.
Altınöz, ziyarette yaptığı konuşmada, parti olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.
Yılmaz, engellilerin karşılaştığı genel sıkıntılar hakkında bilgi verdi.
KBÜ'de "Sevgili Doktor" oyunu
Nail Simon uyarlamasıyla Anton Çehov
'un kısa oyun ve öykülerinden derlenerek yazılan "Sevgili Doktor" adlı tiyatro oyunu Karabük Üniversitesi'nde (KBÜ) sahnelendi.
KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda Tiyatro Lika ekibi tarafından sahnelenen oyunda; insan hakları, sınıfsal ayrım, sömürü gibi konulara mizahi bir dille yaklaşılarak toplumda yaşayan insanların hikayesi anlatılıyor.
Birbirinden bağımsız 6 kısa oyundan oluşan iki perdelik eser, tiyatro ekibi tarafından dramaturjisi yapılarak tek perdede sahneleniyor.
Rafet Vergili,Karabük
13 Aralık 2018 Perşembe 20:04