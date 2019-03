Karabük'ten Kısa Kısa

Kaynak: AA

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Güneydoğu Asya'nın en büyük eğitim fuarı APAIE 2019'a katıldı.KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, fuara Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Kerim Taniş ve Uluslararası İlişkiler Ofisi'nden M. Esad Kuloğlu'nun katıldığı bildirildi.Açıklamada, uluslararası öğrenci sayısı 6 bin 500'ü aşan ve 50'ye yakın ülkenin 150'den fazla üniversitesi ile anlaşması bulunan Karabük Üniversitesi'nin uluslararası anlaşmalarını artırmak ve yeni iş birlikleri geliştirmek üzere APAIE 2019'a katıldığı aktarılarak, "Bu yıl 16.'sının düzenlendiği ve 'Asya Pasifik Yüksek Öğreniminde Farklılık ve Birliktelikler' gibi konularda toplantı ve seminerlerin yer aldığı APAIE 2019, 82 ülkeden yükseköğretim kurumu ile 3 bin 500 katılımcıyı ağırladı. Fuarda yer alan 'Education in Turkey' standında Türkiye'den gelen diğer üniversiteler arasında yer alan Karabük Üniversitesi, birçok farklı ülkeden üniversiteyle Mevlana ve Erasmus anlaşmaları yapmak üzere anlaşmalar imzaladı. Ayrıca fuar boyunca çok sayıda üniversitesinin rektörleriyle de görüşmelerde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.Karabük'te asfalt üretimi çalışmasıKarabük İl Özel İdaresi, sıcak asfalt çalışmalarında kullanılmak üzere asfalt serme makinesi alındığını bildirdi.İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Karabük İl Özel İdaresi olarak her yıl makine parkımızı daha güçlü bir konuma getiriyoruz." dedi.Asfalt yapımına önem verdiklerini anlatan Uzun, "Geçtiğimiz yıl müteahhit firma tarafından sıcak asfalt çalışması gerçekleştirmiştik. Şimdi ise 2019 yılında kendi yapacağımız asfalt çalışmaları kapsamında ilk makinemiz olan finişeri aldık. Bu yıl Karabük merkez ve ilçelerimiz için yoğun bir çalışma temposu bizleri bekliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızı başarılı bir şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.Türk Kızılay'ından Karabük'e ziyaretTürk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Türk Kızılay Karabük Şubesinin yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen Büyükgenç, Kızılay ailesinin çok büyük bir aile olduğunu belirterek, "Bu büyük ailenin bir neferi olmak bizler için de bir onurdur. Üzerimizdeki sorumluluğun bilincindeyiz. Bu bilinç doğrultusunda toplumun her kesiminin yanında olacağız. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek için mesai mefhumu gözetmeksizin koşturacağız. Bu süreçte vermiş olduğunuz katkı ve destekten dolayı başta Genel Başkanımıza ve şahsınıza teşekkürü bir borç bilirim." ifadelerini kullandı.