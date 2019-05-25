Karabük'ten kısa kısa

Karabük Emniyet Müdürlüğü
binasında yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı.
Sivil savunma eğitimi verilmiş emniyet mensuplarının katıldığı tatbikatta, senaryo gereği oluşan yangın, deprem ve sabotaj sırasında tahliye ve müdahale yapıldı.
İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un da takip ettiği tatbikatta, itfaiye ve sağlık görevlileri de hazır bulundu. Rektör
Polat'a ilk hayırlı olsun ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Refik Polat
'a ilk hayırlı olsun ziyaretleri Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin
ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından gerçekleştirildi.
Rektör Polat'ın yeniden Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren Rektör Şahin ve Rektör Alişarlı, başarı temennilerinde bulundu.
Polat da her iki üniversite rektörüne ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Milletvekili
Aksoy, Başkan Köse'yi ziyaret etti CHP
Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy
, beraberinde CHP İl Başkanı Abdullah Çakır
ve CHP Safranbolu
İlçe Başkanı Bahtiyar Acar ile Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse
'yi ziyaret etti.
Aksoy, yaptığı açıklamada, "İnanıyoruz ki başkanımız Dünya Mirası Safranbolumuzda önemli başarılara imza atacaktır. Bununla birlikte ben şahsında seçilen kıymetli tüm siyasi parti meclis üyelerini tebrik ediyor, ayrıca Safranbolu Belediyesinde çalışan tüm personelimize yeni sürecin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Her zaman yanlarındayız." şeklinde konuştu.
Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Köse de "Sayın Milletvekilimize güzel düşünceleri ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii ki amacımız Safranbolumuzda hizmet bayrağını her gün bir adım daha ileriye taşımak. Bu nedenle hiçbir zaman yılmadan, bıkmadan, 7/24 anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben bir kez daha sayın Milletvekilimize, il ve ilçe başkanlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
Karabük Belediyesinden "Yeşil Kuşak" çalışması
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
tarafından verilen talimatlarla kent estetiği ve yeşil alan çalışmaları kapsamında, Beşbinevler Mahallesi'nde yeni park yapımına devam ediyor.
Çalışmaların devam ettiği parkta çocuk oyun grupları, spor aletleri ve dinlenme alanları ile kamelyalar olacak.
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Kaynak: AA