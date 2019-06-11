Karabük'ten kısa kısa

Karabük
İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı yapıldı.
İl Özel İdaresi Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım
, bu yıl sıcak asfaltı İl Özel İdaresi olarak yapacaklarını söyledi.
Bir kilometre sıcak asfalt maliyetinin 240 bin lira olacağını belirten Yıldırım, daha ucuza daha çok hizmet yapmayı hedeflediklerini ifade etti.
Kursiyerlerine sertifikaları verildi
2018-2019 eğitim öğretim yılında Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Üniversite ve Atatürk
Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde açılan kursları başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları, düzenlenen törenle verildi.
Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezi kursiyerlerinin sertifika törenine Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammed Yılmaz, Karabük Halk Eğitim Müdürü Dursun Yeşiloğlu
, Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Cavit Kesginci, Üniversite Mahallesi Muhtarı Adil Elieyioğlu ve kursiyerler katıldı.
Konuşmaların ardından Karabük Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğince Üniversite Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde kurslarını başarı ile bitiren kursiyerlere sertifikaları verildikten sonra tören sona erdi.
Kaynak: AA
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