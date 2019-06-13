Karabük'ten kısa kısa

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Karabük Belediye Meclisi haziran ayı toplantısı gerçekleştirildi.Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda, Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapılan toplantıda, meclis üyeleri arasından gizli oy ile yapılan seçim sonrası Çiftçi Malları Koruma Komisyonu'na Mesut Alıcı, Orhan Ünal ve Mustafa Sarıoğlu asil üye, Fatih Çapraz, Koray Gümüş ve Muhammed Kaya ise yedek üye olarak seçildi.Gayrimenkul Satış Komisyonu'na ise Koray Gümüş asil, Ahmet Arslan da yedek üye oldu.Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı."Kolide Ne Var?" kampanyasıTürk Kızılayı'nın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, program yapımcısı Esra Erol iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Kolide Ne Var?" kampanyasında hazırlanan koliler, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.Kampanya kapsamında Cumayanı İlkokulunda ve Eskipazar Mermer Ortaokulundaki öğrencilere hediyeler verildi.Öğrencilerden Başkan Vergili'ye ziyaretÖğlebeli İlköğretim Okulu öğrencileri ve velileri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker'i ziyaret etti.Vergili ve Berker ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve velilere teşekkür etti.