Karabük'ten kısa kısa

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen "Karabük İli Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eğitim Programı" projesinin imzalandığı bildirildi.

KTSO'dan yapılan açıklamada, sözleşmenin BAKKA Genel Merkezinde, KTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Biçer ve Genel Sekreter Cem Biçen tarafından imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, proje kapsamında eğitimlerin verileceği kaydedildi.

Vali Gürel'den ziyaret

Yeşil Mahalle Şehit Mehmet Esen Asayiş Ekipler Amirliğini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, bölge halkının güvenliği ve huzuruna yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Emniyet mensuplarının toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden 24 saat esasına göre çalıştığını ifade eden Vali Gürel, ilin asayiş yönünden güvenli bir şehir olması için mücadele eden tüm emniyet mensuplara teşekkür ederek, görevlerinde başarılar diledi.

"Kardeş Payı" projesi

Türk Kızılayı Safranbolu İlçe Temsilciliği ile Safranbolu Devlet Hastanesi arasında "Kardeş Payı" projesi protokolü imzalandı.

Protokol, Türk Kızılayı Safranbolu İlçe Temsilciliği Koordinatörü İhsan Topaloğlu ile Safranbolu Devlet Hastanesi Başhekimi Bayram Aydoslu arasında imzalandı.

Topaloğlu, yaptığı açıklamada, protokolün amacının hastanede yatmakta olan veya acil şartlarda hastaneye başvuran hastaların kıyafet ihtiyaçlarını karşılamak ve mağduriyetlerini gidermek olduğunu belirtti.

Hastaların ihtiyaç duyduğu kıyafetlerin Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği tarafından karşılanacağını ifade eden Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Safranbolu halkına, bölge illerden ve ilçelerden gelen hastalara sağlık hizmeti veren hastanemiz, süreç içerisinde hastalarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve hastalarımızın yaşadıkları mağduriyetlerini gidermek için Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği ile iş birliği protokolü imzalamıştır. Bu kapsamda hastanede Türk Kızılayı iyilik mağazası odası oluşturuldu. Türk Kızılayı Safranbolu Temsilciliği olarak her alanda sosyal sorumluluk ve görevlerimizi yerine getirmeye, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteğimizi esirgememeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA