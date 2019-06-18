Karabük'ten kısa kısa

Karabük
Ünivesitesi'nde (KBÜ), Mısır
'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
için gıyabi cenaze namazı kılındı.
KBÜ Camisi'nde kılınan namaza, birçok şehir ve ülkeden Karabük'e gelerek eğitim alan öğrenciler katıldı. Mursi için dualar edildi.
Karabük'te yıl sonu sergisi
Karabük Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.
Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen serginin açılışına Vali Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu
, sergide yer alan, yıl boyunca kursiyerler ve usta öğreticiler tarafından Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kurslarda hazırlanan el işi ürünler hakkında Vali Gürel ve beraberindeki heyete bilgiler verdi.