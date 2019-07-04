04.07.2019 13:18
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Karabük'ten kısa kısa

Karabük

Karabük Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.

Karabük Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Kent Meydanı Nikah ve Konferans Salonu'nda Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapılan toplantıda, gündem harici konular görüşülerek bazı maddeler incelenmek üzere ilgili komisyonlara gönderildi.
Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları
Safranbolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına devam ediyor.

İhtiyaç duyulan her noktada çalışmaların devam ettiğini anlatan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, çalışmalarından dolayı tüm ekibe teşekkür etti.
Belediye personelinin vatandaşlardan gelen talepleri anında değerlendirdiğini ifade eden Köse, "Personelimiz ihtiyaç duyulan çalışmayı derhal başlatarak Safranbolulu hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için görevlerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız ile ilçemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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