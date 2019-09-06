Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, Ankara ve Tokat'ta ziyaretlerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Polat, Ankara'ya yaptığı ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile görüştü.

Rektör Polat, Tokat'ta ise AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ile bir araya geldi.

Eflani'de alım garantili siyez buğdayı ve nohut ekimi yapılacak

Eflani ilçesinde alım garantili siyez buğdayı ve nohut ekimi yapılacak.

Eflani Ziraat Odası ve Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Valilikle yapılan proje kapsamında yüzde 50 destekli 30 ton siyez buğdayı tohumu alınıp ekiminin yapıldığını söyledi.

Hasat sonrası Tarım Kredi Kooperatifi Birliğine 200 ton siyez buğdayı sattıklarını dile getiren Karadeniz, sevkiyatın devam ettiğini kaydetti.

Karadeniz, bu yıl da alım garantili siyez buğdayı ve nohut ekimi yapılacağını ifade ederek, "Bu bağlamda ekim aşamasından hasat işlerine ve pazarlanmasına kadarki süreç, Tarım Kredi Kooperatifi Birliği tarafından organize edilerek, daha kaliteli ve verimli ürünler elde edilecektir." dedi.

Veli bilgilendirme toplantısı yapıldı

Karabük'te okul öncesi öğrencilerin velileriyle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Şirinevler Sosyal Yaşam Merkezi kreşinde yapılan toplantıda, velilere bilgi verildi.



Velilerin istek ve taleplerini dinleyen Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Berker, dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin güvenlikleri konusunda velilerle hassasiyetleri paylaştı.