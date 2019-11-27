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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü "Gaziantep Mutfağı Uygulamaları" etkinliği düzenledi.

27.11.2019 19:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:34Karabük'ten kısa kısa
Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü " Mutfağı Uygulamaları" etkinliği düzenledi.
Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta (Mehmet Özsimitçi) ve Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, bölüm öğrencileriyle, Gaziantep yöresinin meşhur yemekleri şiveydiz, firik pilavı ve katmer yaptı.

KBÜ Turizm Fakültesi'ndeki etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, bölüm hocaları ve öğrenciler katıldı.
Karabük'te park açılışı
Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kapullu Mahallesi Küpler Parkı törenle açıldı.
Açılış törenine Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin yanı sıra, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, Yortan Belediye Başkanı Ali Şık, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, daire müdürleri, mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.
Safranbolu'da "Hoş Geldin " projesi
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebek sahibi olan Çınarcı, Yücel ve Özbulut ailelerine evlerinde konuk oldu.
Karabük'te Emniyetinden kalite çalışmaları
Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Kalite Yönetim Sistemleri Bilgilendirme toplantısı, TSE Kalite ve Milli Sesver konulu konferans ile 3. Göz Yöntemiyle Kendini Arayan Kaliteli İnsan Konulu sunum gerçekleştirildi.
Karabük'te "Nereden Başlasam" projesi toplantısı
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde yürütülen "Nereden Başlasam" projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Karabük SGK İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, girişimciliğin önündeki olumsuz sonuçlarını gidermek için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gaziantep, Karabük, Bebek, Güncel

Kaynak: AA

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