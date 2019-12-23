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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.

23.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:22 Karabük'ten kısa kısa
Valisi Fuat Gürel, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye ziyarette bulundu.
Karabük Valisi Gürel, bir süre önce sağlık sorunları yaşayan Başkan Vergili'yi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretle ilgili konuşan Belediye Başkanı Vergili, "Uzun süredir devam eden rahatsızlığım nedeniyle başarılı bir operasyon geçirerek çok şükür sağlığıma kavuştum. İlk günden itibaren desteklerini esirgemeyen Sayın Valimize, ilimiz cemiyet ve siyaset dünyasının temsilcilerine, doktorlarımıza ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kadirşinas Karabüklü hemşehrilerime ayrı ayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Sayın Valimize de şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünde eğitim gören Ayşe Bayram, Zeynep Gülmüş, Sultan Kılınç, Satu Çınar, Mine Beltir ve Satiyenur Sezer, sosyal sorumluluk projesi kapsamında atık yağ bilgilendirme ve toplama standı açtı.

Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan standta vatandaşlara atık yağın doğaya verdiği zararları anlatan öğrenciler, broşür de dağıttı.

Belediyesinin de destek verdiği etkinliğin hem çevre hem de Safranbolu için önemli olduğunu kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Belediye olarak bu konuya bizlerde çok önem veriyoruz. Bu anlamda duyarlılıklarından dolayı kızlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Rafet Vergili, Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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