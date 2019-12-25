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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Anadolu Kültür Medeniyetleri Araştırma Kulübü tarafından "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?

25.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:30 Karabük'ten kısa kısa
Üniversitesi (KBÜ) Anadolu Kültür Medeniyetleri Araştırma Kulübü tarafından "Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?" konferansı düzenlendi.
KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'ndaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile Doğu Türkistan marşının okunmasıyla başladı.
Konferansta, Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yaptığı işkence ve Uygur Türkü çocuklarının türkü ve şiirlerin yer aldığı izletildi.
Duygu dolu anların yaşandığı konferansta bazı üniversite öğrencilerinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Huzurevi sakinlerine moral günü
Karabük Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Yücel Huzurevi sakinlerine moral günü düzenledi.
Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, İŞ-KUR İl Müdürü Coşkun Güven, Defterdar Osman Koçaş ve huzurevi sakinleri katıldı.
Etkinlik, Belediye Sosyal Yaşam Merkezi personellerinin huzurevi sakinlerine kitap okumasıyla başlarken, birlikte örgü örme ve boyama çalışmalarıyla devam etti.
Zabıta ekiplerinden yeni yıl mesaisi
Yıl içinde düzenli olarak gıda üreticileri, fırın, pastane, kafeterya, restoran ve marketleri denetleyen Karabük Belediyesi Zabıta ekipleri alışverişin yoğun olduğu yeni yıl öncesi vatandaşın sağlıklı ve mevzuata uygun ürünler alabilmesi için denetimlerin sayısını artırdı.
Denetimler sonucunda kanun ve yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli yasal işlem yapıldı.
Vergili, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız ceza yazmak değil. Vatandaşlarımızın huzur içerisinde alışverişlerini yapabilmeleri için özellikle gıda üretim ve satışının yapıldığı iş yerlerini sıkı bir şekilde denetleyerek, eksikliklerin giderilmesini ve hijyeni sağlamaktır. Halkın sağlığını hiçe sayan, sağlıksız ve hijyenik olmayan koşullarda üretim yapan şahıs ve kurumlara göz açtırmayacağız. Ayrıca, bu konuda gerekli özeni gösteren her türlü sağlıklı ortamı sağlayan esnafımıza teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Doğu Türkistan, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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