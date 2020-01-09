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Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı.

09.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 09.01.2020 19:30Karabük'ten kısa kısa
Belediye Meclisi ocak ayı toplantısı yapıldı.
Meclis Toplantı Salonunda Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülmeden önce, bir yıl boyunca görev yapmak üzere denetim komisyonu üyeleri seçildi.
MHP'den Ahmet Arslan, Mustafa Sarıoğlu, AK Parti'den Cemal Aybakır, Saime Öksüzoğlu, İYİ Parti'den ise Şahin Karataş komisyonda yer aldı.
Toplantıda Karabük Belediye Meclisi, Kemiklidere projesinde isteyen hak sahiplerine verilmek üzere Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye, TOKİ'den Belen Mahallesi'ndeki emekli konutlarından 109 daire satın alma yetkisi verdi.
Komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.
Başkan Yardımcısı Berker'den evde bakım hizmeti alan vatandaşlara ziyaret
Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, evde bakım hizmetlerinden yararlanan vatandaşları ziyaret etti.
Ziyarette vatandaşlara aldıkları hizmetten memnuniyetlerini soran Berker, "Belediye Başkanımız Rafet Vergili'nin talimatları ile vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, hem verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını bizzat kendilerinden öğreniyoruz, hem de vatandaşlarımıza moral desteğinde bulunmuş oluyoruz." dedi.
Kent Konseyinden Başkan Köse'ye ziyaret
Safranbolu Kent Konseyi Başkanı Şefik Yılmaz Dizdar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'yi makamında ziyaret etti.

Dizdar, ziyarette yaptığı konuşmada, Safranbolu Belediyesi ile Safranbolu Kent Konseyi'nin Safranbolu için önemli işler yapacağını söyledi.
Ziyaretten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Köse de Safranbolu Kent Konseyi'nin toplumun her kesimini kucaklayacak, bilgi ve birikim sahibi insanlardan oluştuğunu kaydetti.
Göktepe Göleti buz tuttu
Karabük'ün Yenice ilçesi sınırları içindeki Göktepe Göleti bölgede etkili olan kar yağışının ardından sıcaklıkların düşmesi ile buz tuttu.
Doğal güzellikleri ile dikkat çeken gölet çevresinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaşırken bölgede güzel görüntüler oluştu.

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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