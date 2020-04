Karabük'ten kısa kısa

Kaynak: AA

AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve il teşkilatı, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 300 gıda kolisi desteği sağladı.Vali Fuat Gürel'i makamında ziyaret ederek Vefa Sosyal Destek Grubu'na 300 gıda kolisi, İl Emniyet Müdürlüğüne de 600 tulum bağışında bulunduklarını belirten Altınöz, "Milli birlik ve beraberlik ruhuna en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda bir nebze de olsa katkıda bulunmak için her sene gerçekleştirdiğimiz iftar programımızı bu sene gerçekleştirmeyip ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere Karabük Valiliğimiz bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu'na 300 gıda kolisi alıp bağışladık." diye konuştu.Vali Gürel de bağıştan dolayı Altınöz ve AK Parti teşkilatına teşekkür etti. Hayırseverler tarafından bağışlanan ayni yardımların ihtiyacı olan vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ulaştırıldığını ifade eden Gürel, "Bu zor günlerde yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemi çok daha fazla ön plana çıkmaktadır." dedi.Maskeler dağıtılmaya başlandıVali Fuat Gürel, Cumhurbaşkanlığı tarafından halka ücretsiz dağıtılan maskelerin, vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde, polis kontrol noktalarında ve pazar yerlerinin girişlerinde dağıtılmaya başlandığını bildirdi."Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışKarabük'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na vatandaşların desteği sürüyor.Kampanyaya Kapaklı köyü muhtarı Süleyman Altınöz iki maaşını bağışlayarak destek oldu. Cemaller köyü muhtarı Adem Atay, Ayşe Gömeç, Asiye Atay, Hasan Gömeç, Zeki Atay, Yüksel Saygun, İsmail Saygun, Mustafa Saygun ve Sabri Coşkun isimli vatandaşlar da Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak bağışta bulundu."Milli Dayanışma Kampanyası"na destek olan vatandaşlara teşekkür eden Vali Gürel, "Devletimiz her daim var olsun. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyamıza destek olan muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu sıkıntılı süreci hep beraber el ele vererek aşacağız. Aziz Türk milleti her zaman devletinin ve kardeşlerinin yanında olmuştur, asla yalnız bırakmamıştır. Kim ne derse desin biz bize yeteriz." ifadelerini kullandı.Karabük Belediyesi ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin değişik noktalarına mama bıraktı.Ayrıca, kentteki yerel market yetkilileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Karabük Belediyesine 115 koli gıda yardımında bulundu.Safranbolu Belediyesi zabıta ekipleri pazar yerlerinde önlemlerini aldı. Esnafa maske dağıtıp ateş kontrolü yapan ekipler, pazar giriş çıkışlarının da kontrolünü yaptı.Öte yandan, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilçe genelinde maskeler vatandaşlara dağıtmaya başlandı.