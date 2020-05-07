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Karabük'ten kısa kısa

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Karabük'ten kısa kısa
07.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:05
Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin çeşitli bölgelerinde bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, halk masası aracılığıyla gelen vatandaşların taleplerine öncelik veren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller sonrası tespit ettikleri arızaları gidermek amacıyla bakım ve tadilat çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, Naim Tarlası ve Kuşçu Sokak ile Kıranköy'deki mahallelerde bakım ve onarım çalışmalarına başladı.
İftar sonrası kan bağışı
Karabük'te bir sitenin sakinleri yaklaşık 30 ünite kan bağışında bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehriyar Sitesi sakinleri, iftar sonrası kan bağışında bulunmak istediklerini Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezine iletti.
Kan Bağış Merkezi ekipleri siteye giderek kan bağışı topladı.
Türk Kızılayı Karabük Kan Bağışı Merkezi doktoru Serkan Kahveci, yaptığı açıklamada, 30 üniteyi aşkın bir kan bağışının yapıldığını söyledi.
Nisan ayında kan bağışı etkinliklerinin kısıtlı yapıldığını belirten Kahveci, "Nisan ayındaki kan ihtiyacı stoklardan karşılandı ama bu ay itibarıyla stoklarımız dip seviyelere ulaştı ve sıkıntı yaşamaya başladık. Ramazan ayının gelmesiyle bu sıkıntı daha da arttı. Kan ihtiyacını çözeceğimiz bu tür etkinlikler yapmalıyız. Biz her akşam iftardan sonra çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
Karabük Belediyesinden fırınlara denetim
Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ekmek fırınlarında denetim yaptığı belirtildi.
Belediyeden yapılan açıklamada,denetimlerde saat 18.00'den sonra pide üretilip üretilmediği, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı, maske ve eldiven kullanılıp kullanılmadığı ile fiyat tarifesi ve gramaj konularında kontrollerin yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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