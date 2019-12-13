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Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattıKARABÜK'te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı.

13.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:38
Ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı
KARABÜK'te ters yönde ilerleyen kamyonet tehlike yarattı. Kamyonet, başka bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Gece saatlerinde, Safranbolu'dan yönüne giden aracın sürücüsü, ters yönde giden kamyoneti fark etti. Şaşkınlık yaşayan sürücü daha sonra cep telefonu kamerasıyla karşısından gelen araçlara aldırış etmeden hızla ters yönde ilerlemeye devam kamyoneti kaydetti. Hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücünün kullandığı kamyonet gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.
Karabük ters yönde giden kamyonet tehlike yarattı

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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