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Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

Ters yönde giden otomobil tehlike yarattıKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

09.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:35
Ters yönde giden otomobil tehlike yarattı
KARABÜK'ün ilçesinde, ters yönde giden otomobil, başka bir otomobilindeki yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Dün akşam saatlerinde yönüne giden otomobil sürücüsü, Kirkille Mahallesi mevkiinde ters yönde giden otomobili fark etti. Ters yönde hızla giden otomobilin sürücüsü hem kendi hayatını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. O anlar Karabük yönüne giden otomobildeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük ters yönde giden otomobil tehlike yarattı

Safranbolu, Karabük, Güncel

Kaynak: DHA


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