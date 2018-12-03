Karabük Tüfekle İntihar Girişiminde Bulundu, Polise 'Beceremedim' Dedi

Karabük
'te, işsiz olduğu için bunalıma giren Cemal A.(43), av tüfeği ile yaşamına son vermek istedi. Sol omuzundan yaralanan Cemal A., polis ekiplerine, Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim dedi.
Olay öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Akdere
Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 5 aydır işsiz olduğu için bunalıma giren Cemal A., av tüfeğini kendisine doğrultarak ateşledi. Bu sırada sokakta olan Dürdane A., eve geldiğinde eşini kanlar içerisinde yerde yatarken bulunca 112 Acile haber verdi. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Cemal A., ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cemal A., polise Siz beni tanırsınız, bu kez tüfekle yaptım ama beceremedim. dedi.Hayati tehlikesi bulunmayan Cemal A.'nın 2 yıl önce de İnönü Caddesi'nde bir iş yerinin çatısından sarkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis,Karabük
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:28