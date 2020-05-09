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KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu

Tüfekle vurulan karaca telef olduKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle ateş açılması sonucu vurulan karaca telef oldu.

09.05.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:47
Tüfekle vurulan karaca telef oldu
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde tüfekle ateş açılması sonucu vurulan karaca telef oldu. Karabük-Kastamonu yolu Toprakcuma köyü yakınlarında görev yapan Karabük Belediyesi çalışanı Seyfi Uludağ, yol kenarında yaralı karacayı fark etti. Uludağ'ın durumu bildirmesi üzerine karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Safranbolu ilçesindeki bir veteriner kliniğine götürülürken yolda telef oldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, 1 yaşındaki dişi karacanın, vücudunun 3 yerine saçma isabet ettiğini belirledi. KARABÜK Tüfekle vurulan karaca telef oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel, Haber

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