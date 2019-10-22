Haberler » Güncel » Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılarKarabük'te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı.

22.10.2019 19:53
Uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar
Karabük'te, fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in kentin tanıtım filmini çektiği kameranın bulunduğu drone, uçurumdaki ağaca takıldı. Belder, beraberindeki arkadaşıyla birlikte tüm zorlukları aşıp 1,5 saat sonra cihazına kavuştu.
Cemil Belder ve arkadaşı, Karabük'ün tanıtım filmini hazırlanma çalışması kapsamında drone ile Bolkuş mevkiine geldi. Bolkuş köyü mevkiinde tünelden çıkan trenin orman ve Filyos Irmağı manzarası eşliğindeki yolculuğunu görüntüleyen drone, uçurumdaki ağaca takılı kaldı. Belder, cep telefonundaki koordinatlar yardımıyla cihazın tam yerini tespit ederek harekete geçti. 2 arkadaş, uçuruma tırmandı ve drone'u takılı olduğu yerden aldı. Arkadaşlar bu sefer uçurumdan aşağıya doğru hareket etti. Arkadaşlar, bir süre ise gök gürültüsüyle birlikte sağanağa yakalandı. Cihazın zarar görmemesi için yelekle üzeri örtüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tehlikeli yolculuk ve yıldırımın düşme anı ise Belder'in cep telefonuna yansıdı.
Karabük uçurumda ağaca takılan drone için hayatlarını tehlikeye attılar

Karabük, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 - BM'den Şili'deki protestolarda ölenler için soruşturma çağrısı
20:18 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte...
20:18 Sosyal medyadan terör propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
20:17 - Rus Mafyasının Gömdüğü Ailenin Cesetleri 7 Yıl Sonra Bulundu
20:16 Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anma etkinliği
20:14 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Rus askeri polisi, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye sınırından...
20:10 Erdoğan: "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına...
22.10.2019 20:19:10