KARABÜK Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler
Ülkelerine dönemediler, Karabük'te misafir edilecekler (3)HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor.
27.03.2020 00:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:46
Ülkelerine dönemediler, Karabük 'te misafir edilecekler (3)
HAVAALANINDA KALANLAR GETİRİLMEYE DEVAM EDİYOR Uçuşa kapanan ülkelerine dönememeleri nedeniyle günlerdir İstanbul Havaalanı'nda kalan kişiler otobüslerle Karabük'e getirilmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde otobüslerle Karabük İsmail Necati Efendi Yurdu'na getirilenler sağlık taramalarının ardından misafir edilecekleri odalara alındı.
Kaynak: DHA