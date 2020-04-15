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Karabük'ün en büyük köyü Cumayanı'nda 2 mahallede 16 hane karantina altına alındı

Karabük'te, 2 korona virüs vak'asının görüldüğü Cumayanı köyünde iki mahallede 16 hane karantinaya alındı.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:05
Karabük'ün en büyük köyü Cumayanı'nda 2 mahallede 16 hane karantina altına alındı
Karabük 'te, 2 korona virüs vak'asının görüldüğü Cumayanı köyünde iki mahallede 16 hane karantinaya alındı.

Karabük merkeze bağlı ve 5 bin nüfusu ile kentin en büyük köyü olan Cumayanı'nda Tepe ve Soğuksu Mahallesinde 2 kişi de korona virüs tespit edildi. Salgının yayılmaması için Karabük İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla iki mahallede 16 hanede 14 günlük karantina uygulama kararı alındı. 16 evin birbirine bitişik olduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şerit çekilerek giriş çıkışlar kontrol altına alındı.

Köy muhtarı Bilal Bozkurt, talep üzerine Karabük Valisi tarafından köye 8 sağlık ekibi gönderildiğini ve tamamının taramadan geçmesi sonrası 2 vak'anın tespit edildiğini söyledi.

Bozkurt, devletin tüm uyarılarına dikkat edilerek evde kalmaları noktasında köy halkına sürekli çağrıda bulunduklarını söyleyerek, "Elimizden geleni yaptığımız halde bir şekilde virüs bulaşıyor. Şu an köyümüzde iki kişi pozitif çıktı ve hastanede tedavi altına alındı. Köyümüzde Tepe ve Soğuksu Mahallerinde pozitif çıkan vak'aların bulunduğu evlere bitişik ve yakın olan toplam 16 ev karantina altına alındı. Hızlı bir şekilde Jandarma ve biz köylüleri uyararak evlerinde kalmalarını ve dışarı çıkmamaları noktasında uyarıyoruz. Durum sıkıntılı ve devletin kurallarına uyalım. Köyümüzün tamamı 2 gün boyunca test çalışması yapıldı ve bu test sonucu 2 pozitif vak'a ortaya çıktı. Karantina altında şuan 80 kişi bulunuyor" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karantina, Jandarma, Karabük, Güncel
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