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Karabük'ün milli sporcu sayısı başarısı

Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi aldı.

19.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:52Karabük'ün milli sporcu sayısı başarısı
Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Gençlik ve İl Müdürlüğünü ziyaret ederek 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında İl Müdürü Abdulkadir Çetin'den bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Yazı İşleri Müdürü Şerafettin Kelleci ve şube müdürlerinin hazır bulunduğu toplantıda Çetin tarafından 2019 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ve faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirildi.

Çetin, konuşmasında, il genelinde 78 kulüp, 26 bin 467 lisanslı sporcu, ulusal liglerde 23 takım ve 71 de milli sporcunun olduğunu kaydetti.

Barboros Baran, Karabük, Güncel

Kaynak: AA

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