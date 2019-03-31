Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Elif...

Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde, belediye başkanlığını CHP
adayı Elif Köse
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Elif Köse 12 bin 389, AK Parti
adayı Ali Kaya
11 bin 231, MHP
adayı Kadın Fatma Danışman
4 bin 776 oy aldı.
Köse'nin öz geçmişi
1970 yılında Karabük'te doğan Elif Köse, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mimarlık bölümünden mezun olan Köse, Safranbolu'da serbest mimarlık yaptı. Köse, bir dönem CHP Safranbolu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.
Elif Köse, Cumhuriyet Halk Partisi, Safranbolu, Karabük, Güncel
Kaynak: AA