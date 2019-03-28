Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Hırsızlık Olayı

Kaynak: İHA

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yukarıdana Köyü'nde hırsızlık olayı meydana geldi.Edinilen bilgiye göre olay Yukarıdana Köyü'nde ikamet eden S.Ö isimli vatandaşın evinde meydana geldi. Hırsızlık olayını fark eden ev sahibi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde yatak odasının çekmecesinde bulunan 300 TL ile eşi F.Ö'ye ait 1 adet altın yüzük ve içerisinde çocuklarına ait kimliklerin bulunduğu cüzdanın çalındığı tespit edildi.Ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - KARABÜK