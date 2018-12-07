Karabük
'ün yüksek kesimleri beyaza büründü
Karabük'ün yüksek kesimleri gece başlayan ve sabah saatlerine kadar süren kar yağışı ile beyaza büründü.
Karabük'ün yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerine kadar etkili oldu. Karabük- Bartın
yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta
mevkiinde Karayolları ekipleri tarafından yapılan tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması sağlandı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerin yavaş gittikleri görüldü. Yeşil alanlar beyaza bürünürken, kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle oluşan güzelliği gören bazı sürücüler araçlarını durdurarak cep telefonları ile selfie yaptı.
Sabah,Kar,Karabük
07 Aralık 2018 Cuma 14:54