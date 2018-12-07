Karabük
'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı...Kartpostallık kar manzarası havadan görüntülendi Karabük- Bartın
karayolunda kar yağışı etkili oluyorDoğa beyaz örtüsü havadan görüntülendi
KARABÜK - Karabük'te sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı ve sisin etkili etkili olduğu Karabük-Bartın karayolunun bin 30 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde ulaşımın aksamaması için karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılırken, kar sonrası oluşan doyumsuz manzara ise drone ile havadan görüntülendi. Karabük - Bartın Karayolu üzerindeki etkili olan kar yağışı ile doğa adeta beyaz gelinliğini giydi. Yoldan geçen sürücüler ise bu eşsiz manzara karşından durarak bol bol özçekim yapmayı ihmal etmedi.
Bartın,Karabük,Kar
07 Aralık 2018 Cuma 13:36