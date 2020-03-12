Karabük Üniversitesi'nde 3 gün dezenfekte çalışması yapılacak
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.
12.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:46
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip korona virüs nedeniyle 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak.
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye 'de ilk vakanın görülmesinin ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları ağırlık kazandı. KBÜ tarafından da 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak. Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları üç gün devam edecek. - KARABÜK
İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Türkiye 'de ilk vakanın görülmesinin ardından kent genelinde dezenfekte çalışmaları ağırlık kazandı. KBÜ tarafından da 3 gün boyunca dezenfekte çalışması yapılacak. Akşam saatlerinde başlayan dezenfekte çalışmaları üç gün devam edecek. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karabük, Türkiye, Wuhan, Güncel
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