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Karabük Üniversitesi'nden UlaşımPark'a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., raylı sistemlerdeki tecrübelerini paylaşmak üzere Karabük Üniversitesi Raylı Sistemler Mühendisliği'nden gelen 40 öğrenciyi genel müdürlükte misafir etti.

12.12.2019 10:31 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:32Karabük Üniversitesi'nden UlaşımPark'a ziyaret

ÖĞRENCİLERE TECRÜBELER AKTARILDI

UlaşımPark A.Ş., 3 yılda kazanılan tecrübeleri gezi kapsamında gelen Raysis KBÜ (Raylı Sistemler Kulübü) öğrencilerine aktardı. Toplamda 40 öğrencinin katıldığı programda birçok farklı konu görüşüldü. UlaşımPark A.Ş.'de görevli mühendis ve amirler öğrencilere Akçaray hakkında teknik tüm konuları anlatarak, gelen soruları da cevaplandırdı.

AKÇARAY'IN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kurulduğu günden itibaren şehrin adeta simgesi haline gelen Akçaray'ı tanımak amacı ile gelen 40 öğrenciye tramvayın çalışma sistemi anlatıldı. Öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile Raysis KBÜ'nün düzenlediği gezide öğrencilere, Akçaray'ın bakım onarım faaliyetleri, hat bilgileri, iş sağlığı güvenliği, kurumsal varlık yönetimi, uzatma hatları, gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları, düzeltici ve önleyici faaliyetler hakkında bilgi aktarımı sağlandı.


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Kaynak: Bültenler

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