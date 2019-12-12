Haberler » kultur-sanat » Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 09:16 | Son Güncelleme: 12.12.2019 09:16Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın
Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Polat, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Polat, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmanın zor olduğunu belirten Polat, "Herkes kendi içinde o fotoğrafların ne hissettirdiğini düşünerek seçim yapması gerekiyordu. Ben de ona göre seçim yaptım. Seçtiğim 3 fotoğrafa da içimdeki yansıttıkları duyguları hissederek oy verdim." diye konuştu.

Muhammed Said, Halil Fidan, Refik Polat, Karabük, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

10:52 Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da kültür sanat - Haberler
10:49 Dalgıçlara sonsuz oksijen kaynağı sunan sistem - Haberler
10:46 Şili Senatosu eski İçişleri Bakanı Chadwick'e yönelik suçlamaları onayladı - Haberler
10:45 Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu, yürekler ağza geldi - Haberler
10:42 Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı - Haberler
10:07 Komünist Başkan'dan minibüsçülere rest! Zam konusunda geri adım atmadı - Haberler
10:03 Son dakika: Öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi! 103 öğrenci hastanelik oldu - Haberler
09:59 Şırıngalı çikolata 7 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep oldu - Haberler
09:57 Burhan Kuzu'dan çok konuşulacak çıkış: Tayyip Bey bana izin vermedi - Haberler
09:49 Ordu'da geçen yıl yaşanan cinayette DEAŞ şüphesi - Haberler
12.12.2019 10:59:29