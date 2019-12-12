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Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

12.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:59
Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin, yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Polat, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Hello Brother" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Oylamadan sonra değerlendirmede bulunan Polat, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu söyledi.
Seçim yapmanın zor olduğunu belirten Polat, "Herkes kendi içinde o fotoğrafların ne hissettirdiğini düşünerek seçim yapması gerekiyordu. Ben de ona göre seçim yaptım. Seçtiğim 3 fotoğrafa da içimdeki yansıttıkları duyguları hissederek oy verdim." diye konuştu.
Karabük Üniversitesi Rektörü Polat AA'nın

Muhammed Said, Halil Fidan, Refik Polat, Karabük, Güncel

Kaynak: AA


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